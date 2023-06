Vasco x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Goiás se enfrentam hoje, quinta, 22 de junho (22/06), pela 11ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Visto com ressalvas pela torcida, que já esgotou os ingressos para a partida, o técnico Maurício Barbieri fará mudanças na equipe. O zagueiro Capasso, lesionado, dará lugar a Lyncon, já que Robson está suspendo pelo terceiro amarelo. Outro que cumprirá suspensão diante do Goiás é o volante Jair. Já Andrey Santos retorna após se recuperar de uma tendinite no joelho.

Na lateral direita, o Uruguaio Puma Rodriguez não tem presença garantida. Ele retornará do Uruguai após servir a seleção de seu país nas datas Fifa e será avaliado. Se não puder jogar, Figueiredo atuará improvisado.

Do outro lado, Evangelista fez muitas experiências nos treinos em Goiânia, mas não deve fazer grandes alterações na equipe que empatou com o Fluminense na última rodada. O meia Dieguinho, com dores nas costas, e o atacante Vinícius, com dores no adutor da coxa, são dúvidas. Já o lateral-direito Maguinho retorna após cumprir suspensão. (Com Gazeta Esportiva)



Vasco x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Vasco x Goiás

Vasco

Léo Jardim, Puma (Figueiredo), Lyncon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Andrey Santos e Marlon Gomes; Rayan e Alex Teixeira.

Goiás

Tadeu, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Morelli e Palacios; Alesson e Matheus Peixoto.

Quando será Vasco x Goiás

Hoje, quinta, 22 de junho (22/06), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Goiás

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)