Grêmio x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Grêmio e América-MG será disputado hoje, 22, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Grêmio e América-MG se enfrentam hoje, quinta, 22 de junho (22/06), pela 11ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A pausa para a Data Fifa foi bem conturbada para a Grêmio. Nos últimos dias, o clube se deparou com a notícia de uma possível aposentadoria do atacante Luis Suárez. O uruguaio pode acabar rescindindo seu contrato por conta de dores no joelho direito.

Por conta dessa situação, o camisa 9 é dúvida para o próximo duelo da equipe. Além dele, os zagueiros Bruno Uvini e Kannemann estão suspensos e não estarão em campo. O meio-campista Carballo estava a serviço da seleção do Uruguai e ainda é dúvida.

Enquanto o Grêmio iniciou a rodada na parte de cima da tabela, na sexta colocação com 17 pontos, o América-MG está em uma situação bem diferente. O Coelho só somou oito pontos até aqui e está na zona de rebaixamento, na 18ª posição.

Precisando pontuar para conseguir ultrapassar os rivais, o time comandado pelo técnico Vagner Mancini terá um reforço para a partida. O zagueiro Éder, que cumpriu suspensão no empate contra o Athletico-PR, iniciará a partida na defesa mineira. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Grêmio x América-MG

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti e Carballo (Natã); Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez (Cuiabano).

América-MG

Mateus Pasinato; Marcinho, Éder, Wanderson e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno e Juninho; Everaldo, Felipe Azevedo e Aloísio.

Quando será Grêmio x América-MG

Hoje, quinta, 22 de junho (22/06), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x América-MG

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)