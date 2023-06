Coritiba x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Coritiba e Internacional se enfrentam hoje, quinta, 22 de junho (22/06), pela 11ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No momento, os comandados de Mano Menezes estão com 14 pontos, três de desvantagem para o rival, Grêmio, primeiro clube dentro da zona de classificação para a Libertadores. Para a partida, o técnico do Internacional não poderá contar com Rodrigo Moledo (suspenso), Gabriel (processo de readaptação após cirurgia no joelho direito), Aránguiz e De Pena (lesão na coxa direita) e Maurício (luxação no ombro direito).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do outro lado, o comandante terá os retornos do zagueiro Rodrigo Moledo, que aproveitou a pausa para aprimorar a forma física, e do volante Johnny, que estava com a seleção dos Estados Unidos.

O Coritiba, por sua vez, está na lanterna do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos. O Coxa ainda busca a primeira vitória no torneio nacional. Liziero e Farias desfalcam a equipe, mas o técnico Antônio Zago também contará com a volta de Bruno Viana e Kuscevic. (Com Gazeta Esportiva)



Coritiba x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Coritiba x Internacional

Coritiba

Gabriel Vasconcelos; Kuscevic, Henrique e Thiago Dombroski; Júnior Urso (Andrey), Natanael, Bruno Gomes e Janderson; Moreno, Robson e Manga.

Internacional

John; Bustos, Vitão, Mercado (Nico Hernández) e Renê; Rômulo, Johny (Campanharo), Wanderson, Alan Patrick e Pedro Henrique; Luiz Adriano.

Quando será Coritiba x Internacional

Hoje, quinta, 22 de junho (22/06), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Coritiba x Internacional

Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)