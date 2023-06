Depois de segunda derrota em três jogos pós-Copa, Malcom defende Ramon Menezes: "Ótimo treinador"

Mesmo com mais um revés nos amistosos pós-Copa do Mundo, o treinador interino da seleção brasileira recebeu o apoio do atacante de 26 anos

O revés para Senegal fez a Seleção Brasileira acumular sua segunda derrota em três jogos disputados após a Copa do Mundo de 2022. Neste ano, o Brasil também perdeu para o Marrocos — tendo vencido somente contra Guiné, em goleada por 4 a 1.

O momento ruim gera relações naturais à falta de comando técnico permanente da Amarelinha. O Brasil aguarda pelo sucessor de Tite — Carlo Ancelotti deve assumir o posto, mas só em maio de 2024 — e, enquanto isso, tem Ramon Menezes como treinador.

Sobre o assunto Ederson aponta razão para derrota do Brasil contra Senegal: "Faltou ser mais agressivo"

Sem técnico? Quem vai comandar a seleção brasileira enquanto Ancelotti não assume

Seleção brasileira não sofria quatro gols desde o 7 a 1 da Copa do Mundo de 2014

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a partida contra Senegal, Malcom saiu em defesa do interino e jogou maior responsabilidade aos jogadores.

"Ramon é um ótimo treinador, e quem vier será bem-vindo. Estamos aqui para fazer nosso trabalho. Não importam quem seja, somos a Seleção Brasileira. Queremos sempre estar vencendo. Infelizmente hoje perdemos, mas sempre de cabeça erguida para dar o melhor no próximo jogo", declarou o atleta do Zenit-RUS.

Quanto ao desempenho do Brasil no jogo em Portugal, Malcom concordou com Ramon Menezes e destacou a falta de efetividade da Seleção no último terço do campo.

"Um adversário muito difícil, defenderam muito bem. Não fomos tão efetivos na hora de fazer o gol, mas serve de aprendizado. Somos brasileiros, nunca desistimos. É seguir em frente, com a cabeça erguida, que ainda há muito pela frente", afirmou.

"Agora estamos de cabeça erguida, somos guerreiros. É trabalhar, cada um em seus respectivos clubes, para quem saber voltar aqui e fazer melhor. Não tem muito o que falar, só aprender com a derrota e melhorar na vitória. Ficamos com esse aprendizado hoje", finalizou o jogador.