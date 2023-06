São Paulo x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 11 de junho (11/06), pela 10ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o Choque-Rei, o técnico Dorival Júnior pode contar com o retorno de Erison. O centroavante vem trabalhando normalmente com o restante do elenco há alguns dias após se recuperar de um estiramento em fibrose na coxa esquerda e vive a expectativa de voltar a ser relacionado após desfalcar o time do São Paulo nos últimos 15 jogos.

Pelo lado do Palmeiras — que pode assumir a liderança do Brasileirão caso vença o clássico e o Botafogo perca para o Fortaleza —, Abel Ferreira não poderá contar com o capitão Gustavo Gómez. O paraguaio terá que cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. A tendência é que Naves ocupe a vaga. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - São Paulo x Palmeiras

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor; Marcos Paulo, Luciano e Calleri

Palmeiras

Weverton; Mayke, Luan, Naves e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Quando será São Paulo x Palmeiras

Hoje, domingo, 11 de junho (11/06), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Palmeiras

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)