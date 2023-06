Internacional x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 11 de junho (11/06), pela 10ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Além de retornar com o esquema com dois zagueiros, o treinador terá a volta do meia Marlon Gomes, que estava servindo a Seleção Brasileira sub-20. Outra mudança que pode acontecer é a opção por Matheus Carvalho no meio de campo, uma vez que o volante Andrey está com tendinite no joelho e não viajou com a delegação.

Do outro lado, o Inter está em melhor situação na tabela, mas faz uma campanha irregular. O Colorado é o 13º com 11 pontos, contra seis do Vasco. O time de Mano Menezes vem de um empate fora de casa contra o Santos na rodada passada. No meio de semana empatou com o Nacional do Uruguai, fora de casa, e deixou embolada a disputa pela classificação no grupo B.

Mano tem duas baixas importantes no meio de campo para esta partida. Carlos de Pena, com lesão muscular na coxa direita, e Jhonny, servido a seleção dos EUA, são desfalques confirmados. Campanharo e Wanderson são os favoritos para iniciar a partida. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Internacional x Vasco

Internacional

John; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Campanharo, Wanderson, Alan Patrick e Pedro Henrique; Luiz Adriano.

Vasco

Léo Jardim; Pumita, Capasso, Léo e Lucas Piton; Matheus Carvalho, Jair e Marlon Gomes; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Quando será Internacional x Vasco

Hoje, domingo, 11 de junho (11/06), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Vasco

Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS)