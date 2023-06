América-MG x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Athletico-PR se enfrentam hoje, domingo, 11 de junho (11/06), pela 10ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 11 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Vagner Mancini contará com algumas boas notícias. O zagueiro Iago Maidana e o lateral Marcinho estão de volta após cumprirem suspensão. O atacante Everaldo, que não atuou na última rodada por estar emprestado pelo Corinthians, também ficará à disposição.

Já os contundidos Adyson, Benítez, Éder, Matheusinho, Dadá Belmonte, Ricardo Silva, Martinez e Luan Campos seguem como desfalques.

Paulo Turra ainda deve ter duas baixas importantes para o confronto. Além do volante Fernandinho, o comandante agora precisará superar a ausência do atacante Pablo, com lesão na região do quadril. (Com Gazeta Esportiva)



América-MG x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - América-MG x Athletico-PR

América-MG

Matheus Passinato; Marcinho, Iago Maidana, Danilo Avelar e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo, Felipe Azevedo e Aloísio.

Athletico-PR

Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick (Hugo Moura), Alex Santana (Christian) e David Terans; Cannobio, Cuello e Vitor Roque.

Quando será América-MG x Athletico-PR

Hoje, domingo, 11 de junho (11/06), às 11 horas (horário de Brasília)

Onde será América-MG x Athletico-PR

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)