Flamengo vai virar SAF? Entenda a reunião com o Bayern de Munique

O Flamengo terá encontro com o Bayern de Munique para analisar uma possível implementação de modelo SAF no time; entenda

Dirigentes do Flamengo, incluindo o presidente Rodolfo Landim, estão na Europa para acompanhar a final da Champions League que acontece no sábado, 10, em Istambul. Porém, além de prestigiar a partida, os representantes Rubro-Negro terão reuniões que podem mudar o futuro do clube.

De acordo com portais, os cartolas do Flamengo irão para a Alemanha onde se reunirão com representantes do Bayern de Munique para discutir a possibilidade de implementar o modelo Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube carioca.

O time alemão é visto como modelo para o Flamengo, e atualmente tem 25% de suas ações sendo administradas por três empresas. Embora não seja exatamente uma SAF, o Bayern de Munique funciona de forma bastante parecida.

Flamengo: saiba o que é SAF

Alguns clubes no Brasil adotaram o modelo de SAF recentemente, como o caso de Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Bahia. Mas afinal, como funciona esse modelo?

Consiste em formar um clube-empresa, em que partes do time são administradas por empresas com uma estrutura de governança corporativa e uma gestão profissional.

Com isso, busca maior lucro e retorno financeiro com a marca do clube e nome do time, no caso, do Flamengo.