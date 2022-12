Bahia anuncia pacotão de reforços para a temporada 2023

As equipes brasileiras continuam se reforçando para a próxima temporada. Uma das mais ativas neste momento é o Bahia, que este ano vendeu parte de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao City Football Group, proprietário do Manchester City.

Para se ter uma medida de como o Tricolor está se reforçando para a temporada 2023, quando volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, apenas nesta quarta-feira (28) o clube anunciou o atacante Everaldo, o goleiro Marcos Felipe e o zagueiro David Duarte. Um dia antes, o Bahia já havia confirmado a compra de Gabriel Teixeira, ex-Fluminense.