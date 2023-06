Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 03 de junho (03/06), pela nona rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Cabuloso ganhou uma preocupação para o confronto: Bruno Rodrigues. O atacante está com um edema na coxa e ainda é dúvida para o clássico. Caso o desfalque se confirme, Stênio deve ganhar uma chance entre os titulares.

Do outro lado, o Galo não poderá contar com o meia Zaracho e o atacante Pavón, que precisarão cumprir suspensão. Há a expectativa de que o lateral esquerdo Guilherme Arana volte a ficar à disposição depois de recuperar-se de uma lesão no joelho. Entretanto, mesmo que seja relacionado, dificilmente o jogador atuará desde o início. (Com Gazeta Esportiva)



Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Walisson e Mateus Vital; Wesley, Stênio (Bruno Rodrigues) e Gilberto.

Atlético-MG

Everson; Mariano, Jemerson, Nathan Silva e Rubens; Battaglia, Patrick e Hyoran (Igor Gomes); Vargas, Paulinho e Hulk.

Quando será Cruzeiro x Atlético-MG

Hoje, sábado, 03 de junho (03/06), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Cruzeiro x Atlético-MG

Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)