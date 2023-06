Athletico-PR x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 03 de junho (03/06), pela nona rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena da Baixada, Curitiba (PR), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo TNT Sports, no serviço de streaming Furacão Play e nos canais de Youtube e Twitch Cazé TV e Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para este jogo o Botafogo não tem o lateral-esquerdo Marçal, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Assim Hugo assume a posição. O restante do time só será divulgado minutos antes do confronto.

Pelo lado do Furacão, Paulo Turra vai poupar alguns titulares devido ao duelo de terça-feira contra o Libertad pela Copa Libertadores. O volante Fernandinho e o atacante Pablo foram vetados. O meia Vítor Bueno cumpre suspensão por conta do terceiro cartão amarelo recebido diante do Grêmio. (Com Gazeta Esportiva)



Athletico-PR x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT Sports : Canal de TV a cabo



: Canal de TV a cabo Furacão Play : serviço de pay-per-view



: serviço de pay-per-view Cazé TV : Canal do Youtube



: Canal do Youtube Casimito: Canal da Twitch

Brasileirão Série A 2023 - Athletico-PR x Botafogo

Athletico-PR

Bento, Khellven, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Fernando; Léo Cittadini, Alex Santana e Terans; Willian, Marcelo Cirino e Thiago Andrade.

Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Víctor Cuesta, Adryelson e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luís Henrique.

Quando será Athletico-PR x Botafogo

Hoje, sábado, 03 de junho (03/06), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Botafogo

Arena da Baixada, Curitiba (PR)