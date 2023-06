América-MG x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 03 de junho (03/06), pela nona rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o jogo contra o Coelho, o técnico Vanderlei Luxemburgo não contará com Paulinho (entorse no joelho esquerdo), Cantillo (treino parcial com o grupo) e Gustavo Mosquito (fase final de recuperação de lesão no joelho). O zagueiro Gil também é baixa, já que está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. O garoto Renato, da equipe sub-20, foi relacionado para sua vaga.

A equipe mineira tem alguns desfalques para encarar o Timão, como Éder, Matheusinho, Dadá Belmonte, Adyson e Luan Campos, todos lesionados. Benítez, com dores musculares, é dúvida. Já o lateral direito Marcinho e o zagueiro Iago Maidana estão suspensos. (Com Gazeta Esportiva)



América-MG x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - América-MG x Corinthians

América-MG

Mateus Pasinato; Mateus Henrique, Wanderson, Ricardo Silva, Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Alê; Everaldo, Felipe Azevedo e Aloísio.

Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Murillo, Matheus Bidu; Fausto, Maycon, Adson, Renato Augusto; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Quando será América-MG x Corinthians

Hoje, sábado, 03 de junho (03/06), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será América-MG x Corinthians

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)