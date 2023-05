Valencia irá banir torcedores responsáveis por racismo contra Vinícius Júnior

Após caso de racismo contra Vinícius Júnior, o Valência se manifestou sobre o caso. Em comunicado, o clube prometeu banir os torcedores responsáveis pelos ataques sofridos pelo brasileiro na partida diante do Real Madrid.



"Valencia CF banirá para sempre torcedores do estádio que fizeram gestos racistas contra Vinícius Jr. O Clube condena veementemente este tipo de comportamento, que não corresponde aos valores do Valencia CF e dos seus torcedores", escreveu.

A medida foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 22, logo após o Real Madrid apresentar denúncia formal à Procuradoria-Geral do Estado espanhol por crime de ódio e discriminação.

Aos 25 minutos do segundo tempo da partida entre Valencia e Real Madrid, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, torcedores presentes em vários setores do estádio Mestalla entoaram cantos racistas direcionados ao atacante brasileiro.

O jogador identificou um dos torcedores que o ofendeu e precisou ser segurado pelos companheiros. Já nos acréscimos, Vini Jr. foi expulso. O atacante se envolveu numa confusão com jogadores do time rival e recebeu o cartão vermelho por agredir um adversário.

Confira a nota oficial do Valencia na íntegra:

"O Clube condena veementemente este tipo de comportamento, que não cabe no futebol e não corresponde aos valores do Valencia CF e dos seus torcedores.

O Valencia CF, em seu compromisso permanente contra o racismo e a violência em todas as suas formas, informa que a polícia identificou um torcedor que fez gestos racistas contra Vinícius Jr no jogo da 35ª rodada contra o Real Madrid, disputado no Camp de Mestalla, e trabalhos estão sendo feitos de maneira coordenada para confirmar a identidade de outros possíveis implicados.

Desde o momento dos fatos, todas as gravações disponíveis estão sendo analisadas, trabalhando o mais rápido possível para esclarecer o ocorrido, a fim de agir com rapidez e contundência.

O Valencia CF já procedeu à abertura de processo disciplinar, aplicará a máxima severidade contra os adeptos envolvidos, expulsando-os do estádio para sempre e colabora com a Polícia e as autoridades competentes para esclarecer o sucedido.

O Clube condena veementemente este tipo de comportamento, que não tem lugar no futebol e na sociedade e que não corresponde aos valores do Valencia CF e dos seus adeptos.

Dessa forma, reafirmamos nossa posição contra o racismo agindo com a mesma contundência de 2019, quando um torcedor que fez gestos fascistas e saudações aos torcedores do Arsenal durante a partida da UEFA Europa League foi expulso para sempre."

Com Gazeta Esportiva