Brasil expressa 'desagrado' à embaixadora espanhola por caso de Vini Jr

O governo brasileiro convocou, nesta segunda-feira (22), a embaixadora da Espanha para expressar seu "desagrado" pelos atos racistas contra Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, insultado durante uma partida da liga espanhola no domingo.

"Houve um contato telefônico" com a representante espanhola, María del Mar Fernández-Palacios, "para transmitir o desagrado do governo brasileiro diante os reiterados ataques racistas contra o jogador", disse à AFP uma fonte da chancelaria.

Brasília expressou à diplomata sua "expectativa de que medidas sejam tomadas no caso" pelas autoridades espanholas de governo e do esporte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No domingo, Vinícius se queixou de ter sido chamado de "macaco" na derrota por 1 a 0 do Real Madrid para o Valencia.

Os fatos, que trazem de volta a sombra do racismo ao futebol espanhol, geraram uma onda de indignação.

Do Japão, onde participou da cúpula do G7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que "não é possível que, quase no meio do século XXI, a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol na Europa".

Em nota, o governo do presidente Lula nesta segunda os repetidos ataques racistas contra Vinícius Júnior na Espanha.

"o governo brasileiro lamenta profundamente que, até o momento, não tenham sido tomadas providências efetivas para prevenir e evitar a repetição desses atos de racismo", segundo o texto.

Também instou às autoridades de governo e esportivas na Espanha "a tomarem as providências necessárias, a fim de punir os perpetradores e evitar a recorrência desses atos", e instou a Fifa, a Federação Espanhola de Futebol e a LaLiga a tomarem as medidas cabíveis.

o Ministério Público de Valência (Espanha) iniciou nesta segunda uma investigação por um suposto crime de ódio, um dia depois que o campeonato espanhol anunciou sua própria investigação.

rsr/app/ol/jc/mvv