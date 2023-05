Presidente do Real Madrid se reúne com Vinícius Júnior após ataques racistas

Florentino Pérez, presidente do clube merengue, teve uma conversa com o atacante brasileiro para demonstrar apoio após mais uma onda de ataques racistas

Após soltar uma nota oficial repudiando mais um caso de racismo contra o brasileiro Vinícius Júnior, e apresentar uma queixa à Procuradoria-Geral do Estado por crime de ódio e discriminação, o Real Madrid divulgou que o presidente Florentino Pérez se reuniu com o atacante para demonstrar “apoio e carinho”, além de informar a diligências tomadas pelo clube.

“O presidente do Real Madrid se reuniu com Vinícius Júnior para mostrar apoio e carinho, para informá-lo de todas as medidas que estão sendo tomadas em sua defesa e para confirmar que o clube irá até as últimas consequências diante de uma situação de ódio tão repugnante”, disse o clube espanhol.

