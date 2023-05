Imprensa aponta saída de Neymar do PSG ao final da temporada

Os rumores da saída de Neymar do PSG na próxima temporada seguem firmes. De acordo com Bruno Andrade, colunista do UOL, o Paris Saint-Germain comunicou nos bastidores a intenção de vender o atacante na próxima janela de transferências. A coluna ainda afirma que o brasileiro sabe da decisão e pretende sair da equipe francesa.

O jogador se recupera de uma lesão no tornozelo direito e não atua desde fevereiro, quando se machucou contra o Lille, em partida pelo Campeonato Francês. Na semana passada, torcedores do PSG foram à casa do atleta pedindo sua saída. Segundo a ESPN, o acontecimento contribuiu para a decisão do atacante, que não tinha apresentado, no ano passado, vontade de deixar Paris.

Sobre o assunto CR7 e Neymar estão fora do alcance do Newcastle, diz técnico Eddie Howe

Torcedores do PSG xingam Messi e pedem saída de Neymar durante protesto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda que tenham pago 222 milhões de euros pelo jogador, os parisienses estão dispostos a reduzir o valor de uma eventual transferência. Um dos principais motivos é o salário do camisa 10: um levantamento da Revista Forbes destacou que ele recebe cerca de 50 milhões de euros por temporada.

Conforme as fontes, o principal desejo do brasileiro é de atuar na Inglaterra. Chelsea, Manchester United e Newcastle já foram apontados como possíveis destinos.

Em fevereiro deste ano, o jornal francês Le Parisien noticiou o encontro de Todd Boehly, dono do Chelsea, com Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, para tratar de uma possível negociação.

Desde que chegou ao clube em 2017, Neymar passou por altos e baixos dentro e fora de campo. Seu máximo de jogos em uma temporada foi em 2020/21, quando atuou em 31 partidas pela equipe francesa, marcando 17 gols e dando oito assistências.

Reformulação geral pode envolver Messi

A coluna também aponta que Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, prepara uma reformulação considerável no elenco para a temporada 2023/24. Além de uma troca de treinador, visto que o francês Christophe Galtier não é unanimidade, é possível que o argentino Lionel Messi deixe o clube.

Com contrato até o dia 30 de junho, Messi estaria fora dos planos da equipe parisiense. Os protestos da torcida na semana passada incluíram diversos xingamentos ao camisa 30, que fez uma viagem sem autorização do PSG à Arábia Saudita e tinha sido afastado dos treinamentos como punição.

A AFP, agência de notícias francesa, havia afirmado em reportagem nesta terça-feira, 9, que Messi teria um acerto com um time da Arábia Saudita. No entanto, Jorge Messi, pai e empresário do jogador, desmentiu a informação e ressaltou que ainda não há nenhum acordo contratual do atleta para a próxima temporada.

“Sempre há rumores e muitos usam o nome de Lionel para ganhar notoriedade, mas a verdade é uma só e podemos garantir que não há nada com ninguém. Nem verbal, nem assinado, nem acordado, e não haverá até o final da temporada”, disse Jorge.