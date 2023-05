Torcedores do PSG xingam Messi e pedem saída de Neymar durante protesto

Revolta da torcida organizada do PSG com Messi se deu após o atleta viajar sem autorização à Arábia Saudita e perder o treinamento da equipe

Apesar de ser líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain vive momento turbulento fora de campo. Na última quarta-feira, 3, torcedores foram em frente às casas de Messi, Neymar e Verratti para protestar e expressar insatisfação sobre o comportamento dos jogadores.

Em frente à sede do clube, grupos de uniformizados, conhecido como os “Ultras” xingaram o craque argentino e pediram a saída do jogador brasileiro.

A revolta da torcida organizada do PSG com Messi se deu após o atleta viajar sem autorização à Arábia Saudita, após a derrota por 3 a 1 para o Lorient, e, assim, perder o treinamento da equipe na última segunda-feira, 1º. Em consequência, o jogador foi afastado por duas semanas e a negativa do clube para uma possível renovação de contrato.

Barcelona, seu ex-clube, Inter Miami, dos Estados Unidos, e Al-Hilal, da própria Arábia Saudita, são os destinos favoritos do jogador de 35 anos.

Durante os protestos, os torcedores também criticaram o técnico Christophe Galtier, exigindo sua demissão. Outro alvo das manifestações na sede do PSG foi o presidente Nasser Al-Khelaifi, que teve sua exoneração demandada junto a outros diretores.

O clube publicou um comunicado em seu site oficial saindo em defesa de seus jogadores e repudiando as ações ocorridas nesta quarta-feira. “O Paris Saint-Germain condena nos termos mais veementes as ações intoleráveis e insultuosas de um pequeno grupo de indivíduos, ocorridas nesta quarta-feira. Quaisquer que sejam as diferenças, nada pode justificar tais atos. O clube dá o seu total apoio aos seus jogadores, à sua direção e a todos os afetados por estes comportamentos vergonhosos”, afirmou.

De acordo com o jornal L’Équipe, o clube decidiu nesta quinta-feira, 4, reforçar a segurança nas moradias dos atletas e no centro de treinamento, que também foi alvo de manifestações na capital francesa. Em nota.

Em meio aos protestos, o PSG terá seu próximo compromisso pelo Campeonato Francês no domingo,7, quando visita o Troyes. Com cinco rodadas para o fim da competição, a equipe está na liderança da competição com 75 pontos, cinco de vantagem para o segundo colocado Olympique de Marselha.

Neymar se recupera de lesão

Neymar está fora de ação desde fevereiro, quando sofreu uma lesão ligamentar com gravidade no tornozelo direito. Como a previsão é de três a quatro meses para a recuperação completa, o atacante brasileiro deve desfalcar o time pelo restante da temporada.

O camisa 10 tem contrato com o PSG até junho de 2025, mas pode deixar o clube já na próxima janela de transferências. (Com Gazeta Esportiva)

