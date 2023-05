CR7 e Neymar estão fora do alcance do Newcastle, diz técnico Eddie Howe

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, disse nesta sexta-feira que contratar jogadores como Neymar ou Cristiano Ronaldo está fora do alcance do clube, apesar da força financeira dos proprietários sauditas.

O Newcastle, cuja parcela de 80% pertence ao Saudi Public Investment Fund, investiu mais de 250 milhões de libras (R$ 1,5 bilhões) em novos jogadores nas últimas três janelas de transferência.

Com a equipe de Howe ocupando o terceiro lugar na Premier League antes de receber o Arsenal neste fim de semana, os 'Magpies' parecem bem posicionados para garantir uma lucrativa vaga na Liga dos Campeões.

A incrível transformação do clube do norte desde a chegada de Howe fez do time um destino atraente para jogadores de alto nível, e recentemente Neymar, do PSG, e o português Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, da Arábia Saudita, foram citados como possíveis contratações.

Mas, quando questionado nesta sexta-feira sobre a possibilidade de atrair alguns dos melhores jogadores do mundo para o Newcastle, Howe disse aos repórteres: "É melhor descobrir antes que eles estourem".

"Não poderíamos nos permitir esses jogadores porque eles são os melhores do mundo. Nunca estaremos em uma posição de pagar por essas transferências e salários hoje, então temos que sair do radar, encontrar jovens e desenvolvê-los no que podem se tornar", analisou Howe.

O técnico garantiu que foram feitos bons negócios nas contratações do goleiro Nick Pope e do lateral Kieran Trippier por preços relativamente baixos, embora tenha gasto quantias maiores para contratar Bruno Guimarães, Sven Botman, Alexander Isak e Anthony Gordon.

Contratações de alto nível para jogadores do calibre de Neymar parecem fora do alcance do Newcastle no momento, mas Howe sabe que isso não impedirá as especulações sobre isso. "Esse tipo de especulação existe desde o primeiro dia da compra (do clube). Naturalmente, todos presumiram que os maiores nomes do futebol mundial iriam para o Newcastle", acrescentou.

