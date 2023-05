Campeão mundial, Messi ganha Prêmio Laureus de melhor atleta do ano

O atacante Lionel Messi foi premiado com mais um troféu nesta segunda-feira, 8. O argentino foi escolhido como o melhor atleta masculino do ano no Prêmio Laureus, em cerimônia realizada em Paris, na França.

O jogador de 35 anos foi consagrado por levar seu país ao título da Copa do Mundo de 2022. Na premiação, Messi também foi o representante de sua seleção na categoria “equipe do ano”, que ficou com os argentinos. O capitão agradeceu o reconhecimento da Academia em seu discurso.

"Eu jogo em um esporte coletivo e a Argentina ganhou a Copa do Mundo por causa da nossa equipe. Ser reconhecido dentro dessa equipe - e ser o primeiro atleta de um esporte coletivo a ganhar o Prêmio Laureus de melhor atleta homem do ano - é uma honra extraordinária”, disse.

Messi concorreu com seu companheiro de PSG, Kylian Mbappé, na categoria de melhor atleta homem do ano. Além do francês, Max Verstappen (Fórmula 1), Mondo Duplantis (salto com vara), Rafael Nadal (tênis) e Stephen Curry (basquete) eram outros nomes na disputa.

“Os prêmios individuais não são a razão pela qual jogamos, mas o Prêmio Laureus nos dá uma oportunidade única de celebrar o que fazemos ao lado de grandes atletas de outros esportes”, completou Messi.

Dois brasileiros também estavam na disputa no Prêmio Lauerus deste ano. A skatista Rayssa Leal e o surfista Felipe Toledo, campeões mundiais em seus respectivos esportes, concorreram na categoria “Atleta nos Esportes de ação”. A vencedora foi a chinesa Eileen Gu, que ganhou dos ouros no esqui estilo livre durante os Jogos Olímpicos de Inverno.

Os Prêmios Laureus são entregues todos os anos desde 2000 pela Academia Laureus. A cerimônia de 2023 foi a primeira organizada de maneira presencial desde a de 2020, depois de duas edições virtuais devido às restrições ligadas à pandemia de covid-19.

Confira a lista completa de vencedores do Prêmio Laureus

Melhor atleta homem do ano: Lionel Messi

Melhor Atleta mulher do ano: Shelly-Ann Fraser-Pryce

Equipe do ano: Seleção masculina de futebol da Argentina

Revelação do ano: Carlos Alcaraz

Retorno do ano: Christian Eriksen

Melhor paratleta do ano: Catherine Debrunner

Atleta nos esportes de ação do ano: Eileen Gu

Esporte para o bem: TeamUp