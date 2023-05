PSG encerra suspensão e Messi retorna aos treinos com a equipe

O Paris Saint-Germain encerrou a suspensão de Lionel Messi por sua viagem à Arábia Saudita e o craque argentino retornou aos treinos com a equipe nesta segunda-feira, anunciou o clube em sua conta no Twitter.

"Leo Messi de volta aos treinos na manhã desta segunda-feira", tuitou o PSG com uma foto do jogador em ação.

O período de Messi afastado do clube durou seis dias. Na última terça-feira, ele foi suspenso pela diretoria por conta de uma viagem promocional não autorizada à Arábia Saudita, pela qual pediu desculpas posteriormente em um vídeo publicano em sua conta no Instagram.

O jogador ficou de fora da vitória do PSG sobre o Troyes (3 a 1) no domingo e poderá retornar na 35ª rodada do Campeonato Francês, contra o Ajaccio, no próximo sábado, no Parque dos Príncipes.

Messi está próximo de conquistar seu segundo título da Ligue 1, com o PSG na liderança a seis pontos do Lens (2º) faltando quatro rodadas para o fim do campeonato.

Aos 35 anos, o argentino tem contrato com o clube até junho, e uma saída é mais provável do que uma renovação.

