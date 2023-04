Grêmio x ABC ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e ABC se enfrentam hoje, quinta, 27 de abril (27/04), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Os gaúchos venceram a primeira partida, em Natal, por 2 a 0 e podem até perder por um gol de diferença que ainda se classificam.

Pelo lado do ABC, a derrota para o Grêmio no jogo de ida abriu uma sequência de resultados negativos. O time de Natal foi derrotado por Londrina e Vitória nas duas primeiras rodadas do Brasileirão Série B e não balançou as redes em nenhum dos confrontos. Para tentar reverter a desvantagem na Arena, o técnico Fernando Marchiori prometeu uma postura diferente dos últimos confrontos. Júnior Todinho, que estreou na última rodada, não viajou para Porto Alegre em razão de uma lesão na coxa. (Com Gazeta Esportiva)

Grêmio x ABC ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - Grêmio x ABC

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Bitello; Nathan, Cristaldo e Vina (Zinho); Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

ABC

Simão; Alemão, Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Daniel, Wellington Reis e Léo Ceará; Welliton (Maycon Douglas), Fábio Lima e Felipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.

Quando será Grêmio x ABC

Hoje, quinta, 27 de abril (27/04), às 21h30min

Onde será Grêmio x ABC

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

