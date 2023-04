Botafogo x Ypiranga ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo da Copa do Brasil 2023 entre Botafogo e Ypiranga será disputado hoje, 27, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Botafogo e Ypiranga se enfrentam hoje, quinta, 27 de abril (27/04), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Na partida de ida, o Botafogo derrotou o Ypiranga no interior do Rio Grande do Sul por 2 a 0. Assim, tem a vantagem de poder perder por um gol de diferença para se classificar. Aos gaúchos, resta devolver o triunfo por dois gols de vantagem para forçar a disputa de pênaltis ou vencer por três ou mais para avançar diretamente.

O Ypiranga perdeu para este jogo o volante Lorran, que cumpre suspensão. Clayton deve assumir a vaga. Mas a escalação só vai ser divulgada pelo clube gaúcho minutos antes do confronto no Rio de Janeiro. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x Ypiranga ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Botafogo x Ypiranga

Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Víctor Cuesta, Philipe Sampaio e Rafael; Danilo Barbosa, Lucas Fernandes e Eduardo; Luís Henrique, Tiquinho Soares e Víctor Sá. Técnico: Luís Castro

Ypiranga

Caíque, Ivan, Islan, Heitor e Guilherme Guedes; Clayton, Mossoró e João Pedro; Erick, Rubens e MV. Técnico: Luizinho Vieira

Quando será Botafogo x Ypiranga

Hoje, quinta, 27 de abril (27/04), às 19h30min

Onde será Botafogo x Ypiranga

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

