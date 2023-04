CSA x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo da Copa do Brasil 2023 entre CSA e Internacional será disputado hoje, 27, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

CSA e Internacional se enfrentam hoje, quinta, 27 de abril (27/04), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O primeiro encontro entre os clubes, realizado no Beira-Rio, terminou em 2 a 1 para o Inter. Alan Patrick marcou os dois para o Colorado, enquanto Bill descontou para o CSA.

Na escalação, o técnico Mano Menezes deve manter a mesma base dos titulares que entraram na primeira partida. Bustos e Gabriel seguem no Departamento Médico e serão baixas.

Já o CSA não disputa um jogo desde a partida do Beira-Rio. O time se prepara para sua estreia na Série C, na próxima semana. (Com Gazeta Esportiva)

CSA x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: serviço de Streaming

Copa do Brasil 2023 - CSA x Internacional

CSA

Dalberson; Arnaldo (Cedric), Ednei, Rafael Forster e Rhuan; Bruno Mathias, Moisés e Tomas Bastos; Thiaguinho, Gabriel Taliari e Jô. Técnico: Vinícius Bergantin

Internacional

Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Campanharo e Johnny; Pedro Henrique (Mauricio), Alan Patrick e Wanderson; Alemão. Técnico: Mano Menezes

Quando será CSA x Internacional

Hoje, quinta, 27 de abril (27/04), às 20 horas

Onde será CSA x Internacional

Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

