São Paulo x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e América-MG se enfrentam hoje, sábado, 22 de abril (22/04), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O confronto será o primeiro de Dorival Júnior como novo técnico da equipe paulista. O comandante de 60 anos, que está em sua segunda passagem no clube - dirigiu em 2017 -, foi anunciado na última quinta-feira, um dia após a demissão de Rogério Ceni, e apresentado nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda.

No entanto, o Tricolor segue com uma extensa lista de desfalques: Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Igor Vinícius (cirurgia no púbis), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Erison (estiramento em fibrose na coxa esquerda), David (estiramento no ligamento do joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito) e Moreira (cirurgia no joelho esquerdo).

Em contrapartida, Dorival Júnior pode contar com o retorno de Luan. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - São Paulo x América-MG

São Paulo

Rafael; Raí Ramos (Rafinha), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Méndez (Luan), Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Wellington Rato; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

América-MG

Quando será São Paulo x América-MG

Hoje, sábado, 22 de abril (22/04), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x América-MG

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)



