Fluminense x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Athletico-PR se enfrentam hoje, sábado, 22 de abril (22/04), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O treinador do time paranaense terá o retorno do zagueiro Thiago Heleno, que cumpriu suspensão na Copa Sul-Americana. Por estar cedido pelo Fluminense, o atacante Willian Bigode não pôde ser relacionado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo lado do Fluminense, Fernando Diniz também não deve antecipar muito seus planos para esse choque com os paranaenses. Mas deve preservar o lateral-esquerdo Marcelo, substituído contra o The Strongest por conta de um desgaste muscular. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Fluminense x Athletico-PR

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, David Braz, Vitor Mendes e Alexsander; André, Thiago Santos e Lima; Keno, Germán Cano e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz

Athletico-PR

Bento, Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Hugo Moura, Erick e Thiago Andrade;Rômulo, Cuello e Pablo. Técnico: Paulo Turra

Quando será Fluminense x Athletico-PR

Hoje, sábado, 22 de abril (22/04), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Athletico-PR

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Tags