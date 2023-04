Cruzeiro x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 22 de abril (22/04), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Imortal deve ter mudanças no meio de campo em relação à partida anteior por conta de lesões. Villasanti fraturou o rosto e se juntou a Pepê e Carballo na lista de desfalques. Apesar de Darlan ter substituído o paraguaio no último domingo, o treinador Renato Gaúcho deve promover a volta de Lucas Silva ao time titular.

Para a estreia em casa na competição, a Raposa busca a primeira vitória no ano em seus domínios. O reforço Henrique Dourado já treinou com o elenco e foi inscrito no campeonato, mas ainda está aprimorando a forma física e deve ficar no banco. A expectativa é de que o mesmo time que iniciou na primeira rodada vá a campo. (Com Gazeta Esportiva)

Cruzeiro x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Ramiro, Richard Coelho e Matheus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa.

Grêmio

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Darlan), Bitello; Vina, Cristaldo e Zinho (Nathan); Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Quando será Cruzeiro x Grêmio

Hoje, sábado, 22 de abril (22/04), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Cruzeiro x Grêmio

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)



