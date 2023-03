Rogério Ceni cobra Marcos Paulo por "indiretas" e gera incômodo no elenco

Após a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista, Marcos Paulo curtiu um comentário feito por um torcedor que reclamava das poucas chances recebidas pelo técnico

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, fez uma cobrança ao jogador Marcos Paulo durante o treino da última quarta-feira, 15, pelas curtidas e postagens que criticavam o treinador nas redes sociais.

A conversa foi feita antes de começar as atividades no CCT da Barra Funda, na frente dos companheiros. Após a cobrança, o restante do elenco se solidarizou com Marcos Paulo e manifestou a insatisfação com a postura de Ceni à diretoria.

Após a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista, Marcos Paulo curtiu um comentário feito por um torcedor que reclamava das poucas chances recebidas pelo técnico Rogério Ceni. Em seguida, o jogador fez uma postagem enigmática, acompanhada de uma música com a seguinte letra: “Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa”.

Marcos Paulo foi contratado nesta temporada por empréstimo junto ao Atlético de Madrid, da Espanha. Apesar de ser uma exigência de Ceni, o ponta não conseguiu conquistar espaço no time titular.

Pelo Campeonato Paulista, o atacante não foi titular e saiu do banco de reservas em cinco partidas. No total, Marcos Paulo atuou por 77 minutos, não marcou nenhum gol e não serviu nenhuma assistência. Na partida da eliminação para o Água Santa, o jogador não entrou em campo.

“Ele (Marcos Paulo) treina tecnicamente muito bem, com uma intensidade um pouco abaixo. O Caio Paulista também não treina mal, o Erison não treina mal. Ele era uma opção. Em um jogo mais pegado, firme, as escolhas foram feitas de maneira correta. As opções que tínhamos no banco foram usadas da maneira que podíamos”, comentou Ceni ao ser questionado pela não utilização do jogador.

