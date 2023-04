Suárez perdeu 3 dos 5 pênaltis que bateu no Grêmio; confira o histórico

A contratação mais badalada do Grêmio nesta temporada foi a chegada do atacante Luis Suárez. Em 15 partidas disputadas, o uruguaio marcou oito gols, deu quatro assistências e é o artilheiro da equipe em 2023. Entretanto, Suárez já perdeu três pênaltis.

O técnico Renato Portaluppi definiu Luis Suárez como o principal batedor de pênaltis do Grêmio e o uruguaio já fez cinco cobranças, sendo quatro em tempo normal de jogo e uma em disputa de penalidades. Ao todo, Suárez converteu duas e desperdiçou três.

No último domingo, 16, no duelo contra o Santos pela estreia do Campeonato Brasileiro, Suárez teve a oportunidade de marcar de pênalti. Aos nove minutos do segundo tempo, o zagueiro Messias fez falta em Franco Cristaldo dentro da área e o árbitro assinalou pênalti.

Na cobrança, o atacante uruguaio chutou muito forte e a bola passou por cima da trave. O placar da partida já estava 1 a 0 para o Grêmio e, mesmo com o pênalti perdido, o Tricolor Imortal saiu com a vitória.

Pelo Copa do Brasil, Suárez errou a cobrança da penalidade contra o Ferroviário, mas o atacante marcou ao longo do jogo que acabou em vitória do Grêmio por 3 a 0. Já no Campeonato Gaúcho, "Luisito" desperdiçou um pênalti contra o Ypiranga, pelo jogo de ida da semifinal, e sua equipe acabou perdendo a partida por 2 a 1.

No jogo de volta contra o Ypiranga, o Grêmio venceu por 2 a 1, igualou o placar agregado e a decisão foi para a disputa de pênaltis. O Tricolor acertou quatro cobranças, incluindo a batida por Suárez, enquanto o Ypiranga converteu três e foi eliminado do estadual.

Na final do Gauchão, o Grêmio venceu o Caxias por 1 a 0 no duelo de volta (2 a 1, no agregado). O único gol da partida final foi marcado por Suárez, de pênalti. Essa foi a única cobrança que o uruguaio acertou no tempo normal de jogo em 2023.

