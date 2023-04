Grêmio x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Santos se enfrentam hoje, domingo, 16 de abril (16/04), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Peixe chega com moral elevada para o embate, apesar da eliminação precoce no Campeonato Paulista. O time vem de duas vitórias consecutivas: a primeira contra o Blooming-BOL, na estreia da Sul-Americana, e o outra diante do Botafogo-SP, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Do outro lado, o Grêmio retorna à elite do futebol nacional depois de ficar na vice-colocação da Série B no ano passado. O Imortal, que conta com o astro Luis Suárez e o técnico Renato Gaúcho, conquistou seu 42º título do Campeonato Gaúcho em 2023. (Com Gazeta Esportiva)

Grêmio x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Grêmio x Santos

Grêmio

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti e Carballo; Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Santos

João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Dodi, Camacho, Daniel Ruiz e Lucas Lima; Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

Quando será Grêmio x Santos

Hoje, domingo, 16 de abril (16/04), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Santos

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

