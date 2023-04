Flamengo x Coritiba ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Coritiba se enfrentam hoje, domingo, 16 de abril (16/04), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Rubro-Negro vem de duas derrotas marcantes, para o Fluminense, por 4 a 1, na final do Carioca, e para o Maringá, por 2 a 0, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A primeira decretou a demissão do técnico Vitor Pereira após uma sequência de fracassos no início desta temporada, que incluiu a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes, a Recopa Sul-Americana e a Taça Guanabara.

Assim como o Flamengo, o Coxa também fracassou no Estadual. Após terminar em terceiro lugar na primeira fase, o Coxa Branca foi eliminado nas quartas de final pelo FC Cascavel, que viria a conquistar o vice-campeonato. Na Copa do Brasil, a equipe paranaense empatou com o Sport no jogo de ida da terceira fase, por 3 a 3, e decidirá a vaga em duas semanas, em Recife. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Coritiba ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Flamengo x Coritiba

Flamengo

Santos, Varela, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha, Pedro e Gabriel Barbosa. Técnico: Mario Jorge (interino)

Coritiba

Gabriel Vasconcelos; Bruno Gomes (Natanael), Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luis (Jamerson); Andrey, Liziero e Júnior Urso; William Pottker, Rodrigo Pinho e Alef Manga. Técnico: António Oliveira

Quando será Flamengo x Coritiba

Hoje, domingo, 16 de abril (16/04), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Coritiba

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



