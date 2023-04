Corinthians x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam hoje, domingo, 16 de abril (16/04), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Como Lázaro poupou alguns jogadores diante do Remo, a tendência é um Corinthians com força máxima para encarar a Raposa. Mesmo assim, alguns jogadores seguem como dúvida por conta de problemas físicos, como Caetano, Júnior Moraes, Balbuena e Rafael Ramos. Renato Augusto, Gustavo Mosquito e Ruan Oliveira, atletas que passaram por cirurgia, são desfalques certos.

O Cruzeiro, por sua vez, também atravessa por um 2023 conturbado, mesmo com um alto investimento da SAF. A equipe caiu na semifinal do Campeonato Mineiro para o América-MG e perdeu o técnico Paulo Pezzolano, principal responsável pelo acesso do time em 2022. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Corinthians x Cruzeiro

Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Fausto, Giuliano e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Ramiro e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Quando será Corinthians x Cruzeiro

Hoje, domingo, 16 de abril (16/04), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Cruzeiro

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

