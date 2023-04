Náutico x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Náutico e Cruzeiro se enfrentam hoje, quinta, 13 de abril (13/04), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo Sportv e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Após eliminação no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro disputou e venceu dois amistosos. O primeiro, contra o Red Bull Bragantino, terminou em 3 a 2 para o time mineiro. O segundo, contra o Juventude, a Raposa venceu por 3 a 1. Para o confronto desta quinta-feira, Pepa deve usar a mesma base do time que participou dos amistosos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Náutico passou por São Bernardo e Vila Nova pelas duas primeiras fases do campeonato. O técnico Dado Cavalcanti terá apenas uma dúvida na escalação. Com dores no joelho direito, o goleiro Vagner não é uma certeza para o jogo. O meia Matheus Carvalho e o atacante Kayon, recuperados de lesão, estarão disponíveis. (Com Gazeta Esportiva)

Náutico x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - Náutico x Cruzeiro

Náutico

Cassio (Vagner), Victor Ferraz, Paulo Miranda, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho; Paul Villero, Jael e Kayon. Técnico: Dado Cavalcanti

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Ramiro, Filipe Machado e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Daniel Jr. e Gilberto. Técnico: Pepa

Quando será Náutico x Cruzeiro

Hoje, quinta, 13 de abril (13/04), às 19 horas

Onde será Náutico x Cruzeiro

Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)

Tags