Maringá x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Maringá e Flamengo se enfrentam hoje, quinta, 13 de abril (13/04), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Willie Davids, em Maringá (PR), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para esta partida, o comando da equipe ficará a cargo de Mário Jorge, técnico do Sub-20 rubro-negro, que tem a melhor campanha do Brasileirão da categoria, com 15 pontos conquistados. Em seu primeiro jogo à frente do time principal, Mário Jorge deve mudar o esquema adotado por Vítor Pereira, especialmente com relação aos três zagueiros.

O time continua sem poder contar com Arrascaeta, Pulgar, Matheusinho e Arturo Vidal, todos com problemas físicos. Além deles, Filipe Luis se queixou de dores musculares e ficará de fora da partida.

Do outro lado, o Maringá é uma força emergente do futebol paranaense. A equipe treinada por Jorge Castilho eliminou o Sampaio Corrêa e o Marcílio Dias com vitórias em casa para alcançar a terceira fase. No Paranaense, chegou às semifinais mas foi eliminado pelo Athletico com derrotas por 2 a 0 e 1 a 0. Estes foram seus últimos compromissos oficias, nos dias 18 e 26 de março. (Com Gazeta Esportiva)

Maringá x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Maringá x Flamengo

Maringá

Dheimison, Max Miller, Wesley, Gustavo Vilar; Michel, Morelli, Matheus Bianqui e Caique; Igor Santana, Robertinho e Matheus Moraes. Técnico: Jorge Castilho

Flamengo

Santos, Varela (Wesley), Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha (Bruno Henrique); Pedro e Gabigol. Técnico: Mário Jorge (Interino)

Quando será Maringá x Flamengo

Hoje, quinta, 13 de abril (13/04), às 21h30min

Onde será Maringá x Flamengo

Estádio Willie Davids, em Maringá (PR

