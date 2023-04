ABC x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

ABC e Grêmio se enfrentam hoje, quinta, 13 de abril (13/04), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo Sportv e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Grêmio vem de um título Gaúcho diante do seu torcedor contra o Caxias. A equipe de Renato Gaúcho venceu o segundo jogo por 1 a 0 dentro de casa após empatar em 1 a 1 na partida de ida.

Com mais uma taça na coleção, o Grêmio agora foca na disputa da Copa do Brasil. O Tricolor Gaúcho já passou por Campinense, na primeira rodada, e Ferroviário, na fase seguinte, e agora chega para o primeiro duelo disputado em dois jogos da competição.

Renato Gaúcho, no entanto, não contará com o atacante Luis Suárez e o meio-campista Felipe Carballo, segundo o Gaúcha ZH. Ambos foram preservados por conta do desgaste físico acumulado na final do Gaúcho e não viajaram com a delegação, ainda de acordo com o portal gaúcho. Com isso, Galdino ou o recém-chegado André Henrique vão ganhar uma oportunidade no setor ofensivo e Lucas Silva encontra espaço no meio-campo tricolor. (Com Gazeta Esportiva)

ABC x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - ABC x Grêmio

ABC

Simão; Alemão, Richarlison, Afonso (Luis Gustavo) e Márcio Azevedo; Wellington Reis e Daniel; Matheus Anjos; Ceará, Felipe Garcia e Fábio Lima. Técnico: Fernando Marchiori

Grêmio

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti e Lucas Silva; Bitello, Cristaldo e Vina; Galdino (André Henrique). Técnico: Renato Gaúcho

Quando será ABC x Grêmio

Hoje, quinta, 13 de abril (13/04), às 21h30min

Onde será ABC x Grêmio

Estádio Frasqueirão, em Natal (RN)

