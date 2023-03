Jornal alemão aponta técnico do Eintracht como possível sucessor de Ancelotti no Real Madrid

Cotado para assumir a seleção brasileira, o técnico italiano tem seu futuro incerto na equipe espanhola, mas possui contrato com o clube até 2024

O jornal alemão Bild apontou que o atual treinador do Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, pode ser um candidato forte a suceder Carlo Ancelotti no Real Madrid. Cotado para assumir a seleção brasileira, o técnico italiano tem seu futuro incerto na equipe espanhola, mas possui contrato com o clube até 2024.

Assim como Ancelotti, Glasner também tem acordo com seu atual time até o ano que vem e tem intenção em renovar o contrato. No entanto, o austríaco de 48 anos já recebeu uma proposta de renovação e escolheu não firmá-la por ora.

Porém, o Real Madrid não é o único time de olho em Glasner, ainda de acordo com a imprensa alemã. O Tottenham seria mais um time observando o treinador do Eintracht.

Enquanto essas especulações surgem, o Real Madrid de Carlo Ancelotti ainda tem a Champions League e a Copa do Rei para disputar nesta temporada. No torneio espanhol, os merengues vão disputar o jogo de volta da semifinal contra o Barcelona no dia 5 de abril e perderam a primeira partida por 1 a 0. Na Liga dos Campeões, o Real vai encarar o Chelsea nas quartas de final.

Caso a equipe de Ancelotti não consiga conquistar um desses títulos, a continuidade do treinador será ainda mais questionada e o italiano corre riscos de não conseguir cumprir seu contrato até o fim, apesar do seu desejo.