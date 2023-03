Ramon Menezes despista sobre a escalação do Brasil para amistoso contra o Marrocos

Seleção enfrenta o time africano neste sábado, às 19 horas, no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger. Essa será a primeira partida brasileira desde a Copa do Catar

Nesta sexta-feira, 24, Ramon Menezes, treinador interino da seleção brasileira, concedeu entrevista coletiva e falou sobre a expectativa do início do novo ciclo do futebol brasileiro. Além disso, comentou sobre o amistoso contra o Marrocos, que acontece neste sábado, 25.

Na ocasião, treinador despistou sobre a possível escalação do Brasil para a partida. Nos treinamentos, a dúvida sobre o lado direito do ataque pareceram chamar a atenção dos que assistiam. A disputa entre Antony e Rodrygo foi tema de pergunta para Ramon, que optou por elogiar o grupo.

"O Brasil tem um leque enorme de possibilidades e de jogadores para serem convocados, todos os atletas têm condições de jogar. Desde a minha chegada sempre me senti muito à vontade em relação a isso. O importante é fazer um time forte, já que vamos enfrentar uma ótima equipe. Está todo mundo preparado", ressaltou.

Quando perguntado sobre qual estilo de jogo para a partida, o comandante revelou que preza por uma equipe equilibrada.

"Eu sempre falo em um equilíbrio, de tentar fazer uma equipe bem equilibrada e defensiva. Vamos enfrentar um time muito forte, então penso muito no equilíbrio. Mas quando tivermos a bola, os jogadores terão toda a liberdade de mostrar tudo de melhor que fazem nos clubes onde atuam".

Por fim, o treinador afirmou que aproveita alguns pontos do trabalho de Tite na seleção, mas que dará a sua própria cara ao time.

"Tem muito da Copa do Mundo, já que muitos atletas que jogaram a competição ainda estão aqui. Mas tento sempre manter um equilíbrio. Nós temos grandes jogadores que exercem funções de destaque em seus clubes, como o Vinícius Jr., Rodrygo, Casemiro e Militão. Tentaremos montar uma equipe forte para a partida de amanhã".

O Brasil enfrenta o Marrocos neste sábado, às 19 horas, no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger. Essa será a primeira partida da seleção desde a Copa do Catar.