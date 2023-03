Sem Neymar, Rodrygo herda camisa 10 do Brasil no amistoso contra Marrocos

Atacante do Real Madrid ficará com o número na partida do próximo sábado, 25, às 19 horas

O atacante Rodrygo vestirá a camisa 10 no amistoso entre Brasil e Marrocos, neste sábado, 25. O jogador do Real Madrid herdou o histórico número antes utilizado por Neymar, que não fez parte da convocação de Ramon Menezes para a partida.

O anúncio foi feito pela própria CBF, por meio de suas redes sociais. O jogo da seleção brasileira diante dos marroquinos está agendado para este sábado, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Tânger.

"A alegria de quem vai usar a camisa 10 da seleção brasileira contra o Marrocos. Voa, Rodrygo", escreveu a Confederação em sua conta oficial do Instagram.

Em entrevista no ano passado, Rodrygo já havia revelado uma conversa com Neymar, na qual o astro prometeu a camisa de número 10 para ele: "O Neymar falou isso aí mesmo pra mim. Ele falou: 'Já já eu tô saindo da Seleção e a 10 é sua'; eu nem sabia o que falar pra ele. Fiquei sem graça, dei uma risadinha e nem sabia o que falar direito", disse, na época, ao Podpah.

O craque do Paris Saint-Germain não foi chamado pelo técnico interino Ramon Menezes devido a uma lesão no tornozelo direito, sofrida em fevereiro. Antes mesmo da Copa do Mundo do Catar, em 2022, o jogador já havia deixado em aberto sua continuidade na seleção.

Já Rodrygo, um dos jovens mais promissores da geração, volta a vestir a Amarelinha após perder um pênalti na disputa que culminou com a eliminação do Brasil no Mundial, para a Croácia, nas quartas de final. Esta será a primeira partida da equipe após a competição.

