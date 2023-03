Rony revela pedido de Abel Ferreira para convocados: "Representar o Palmeiras"

Atacante do Verdão, que tem a companhia de Weverton e Raphael Veiga na Canarinho, relata conversa com treinador português

Uma das novidades na convocação da seleção brasileira, o atacante Rony não deixou de lembrar do técnico Abel Ferreira na entrevista coletiva realizada em Tânger, nesta quarta-feira, 22. O atacante revelou um pedido feito pelo treinador do Palmeiras ao trio do Verdão convocado para o amistoso do Brasil contra Marrocos.

“Fico feliz por ele também ter feito parte dessa convocação. Quando saímos de lá ele desejou muita sorte para a gente, e falou que a gente tinha que representar todo o Palmeiras. E é isso que eu, o Veiga e o Weverton viemos fazer. Temos um clube a zelar”, disse o jogador.

Antes disso, não faltaram elogios de Rony ao comandante do Verdão, que é inclusive um dos cotados para assumir a seleção brasileira, hoje com Ramon Menezes como técnico interino após a saída de Tite.

“Quando chegou no clube, me ajudou bastante, resgatou a minha confiança e me ensinou coisas novas. Sempre me ensina a ser um jogador competitivo, de alto nível. Com certeza, não só para mim, mas para todos que estão comigo, acabo aprendendo coisas novas, a filosofia de trabalho que ele tem é algo que nós precisávamos. Fico feliz por ele e acredito que todos os jogadores vão falar a mesma coisa. Um cara extraordinário, do bem, que procura ajudar todo mundo”, elogiou Rony, que disse ainda como Abel Ferreira poderia acrescentar à seleção.

"Acredito que acrescentaria muito em termos de filosofia de jogo, de saber lidar com as situações, com os jogadores, saber que às vezes as coisas não são do jeito que nós queremos. Ele passa situações de jogos, característica do time adversário. Por eu ser novo aqui na Seleção, não sei como funcionava aqui, mas em todos os aspectos ele iria somar bastante”, completou.

A história de Rony no Palmeiras passa diretamente pelas mãos de Abel Ferreira. O camisa 10 chegou ao clube em 2020, poucos meses antes da chegada do treinador. De contestado, o atacante tornou-se uma dos pilares da equipe que já está marcada como uma das mais vitoriosas da história do Verdão.

No ano passado, Rony terminou a temporada como o principal artilheiro do Palmeiras, com 23 gols. Ele manteve o posto em 2023, com seis gols anotados e outras duas assistências. Com isso, o bom desempenho foi premiado com a sua primeira convocação para a Seleção Brasileira, ao lado dos parceiros Raphael Veiga e Weverton.

