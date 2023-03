Alex Telles despista sobre futuro técnico do Brasil e promete trote em Ramon

Lateral-esquerdo garante foco em preparação para amistoso diante do Marrocos, elogia interino e promete brincadeira com o comandante

Nesta quarta-feira, 22, o lateral-esquerdo da seleção brasileira, Alex Telles, concedeu uma entrevista coletiva, em conjunto com Rony, do Palmeiras, antes do amistoso contra o Marrocos, que vai acontecer no próximo sábado, 25, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Tânger.

Questionado sobre quem pode suceder Tite como treinador, o defensor do Sevilla falou que os jogadores conversam sobre o tema, mas afirma que a decisão "está na mão de quem cabe responder isso". Além disso, brincou sobre o trote aos novatos.

“Agora na concentração estamos mais focados no trote, tem muitos jogadores novos. Tem uns três ou quatro por noite aí. O Rony já fez o dele já. Mas, brincadeiras à parte, a gente, obviamente, sempre entra no assunto sobre essa indefinição", iniciou.

“Mas, como eu falei antes, o Ramon está aqui nesse trabalho pela qualidade e histórico dele. E o futuro a gente deixa na mão de quem cabe responder isso. A gente foca no treinamento e dá 100% para a nossa seleção", complementou.

Um dos nomes mais constantes na lista do ex-treinador, Alex Telles falou sobre a chegada dos estreantes e afirmou que os convocados para a Seleção conquistam o feito pela qualidade.

“Eu me vejo neles que chegaram porque eu participei desse processo em 2019, quando fui convocado pela primeira vez. Eu acredito muito que quem vem cá é, obviamente, pela qualidade, mas também com muita ambição e pelo processo da renovação a cada Copa do Mundo e a cada ano surgem jogadores novos de muita qualidade, se tratando de seleção brasileira é um leque de opções”, afirmou.

Por fim, o lateral-esquerdo prometeu que Ramon Menezes também não vai ficar de fora dos trotes para os estreantes na seleção brasileira. "A gente vai organizar uma noite para ele poder falar, com certeza", finalizou.

