Trem x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo da Copa do Brasil 2023 entre Trem e Vasco será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Trem e Vasco se enfrentam hoje, quinta, 23 de fevereiro (23/02), pelo jogo da primeira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Embora mandante, o bicampeão amapaense teve de transferir o jogo do estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão, para o Mané Garrincha em função da falta do laudo de segurança da Polícia Militar do Amapá.

A mudança no local da partida favoreceu ao Vasco, que terá uma viagem mais curta e melhores instalações para o confronto. Pelo regulamento da competição, a primeira fase é disputada em jogo único e o visitante tem a vantagem do empate. (Com Gazeta Esportiva)



Trem x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: Serviço de streaming



Serviço de streaming Premiere: Serviço de Pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - Trem x Vasco

Escalação provável

Trem

Redson, Rafael Santana, Igor João, João Ricardo, Souzinha; Lucas Rondilles, Lucas, Valker, Aldair, Caikinha, Jardel Buiú.

Vasco

Ivan (Léo Jardim), Puma, Miranda, Léo e Piton; Rodrigo, Barros e Jair; Alex Teixeira, Gabriel Pec e Pedro Raul.

Quando será Trem x Vasco

Hoje, quinta, 23 de fevereiro (23/02), às 21h30min

Onde será Trem x Vasco

Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

