Ceilândia x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceilândia e Santos se enfrentam hoje, quinta, 23 de fevereiro (23/02), pelo jogo da primeira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no Estádio Serejão, em Taguatinga (DF), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para tentar voltar de Taguatinga com a classificação, o técnico Odair Hellmann não conta com Sandry. O volante foi operado nesta segunda-feira após sofrer uma fratura nasal e maxilar. Os meio-campistas Alison e Carabajal (em transição física) e o meia-atacante Soteldo (ruptura total do tendão do músculo peitoral esquerdo) seguem de fora.

O meia Vinícius Zanocelo, por sua vez, está recuperado de um estiramento ligamentar na clavícula direita, mas ainda não fica à disposição.

Do outro lado, o Ceilândia vem de cinco jogos de invencibilidade na temporada. São três vitórias e dois empates. A equipe perdeu apenas um jogo no ano, logo na estreia. (Com Gazeta Esportiva)



Ceilândia x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: Serviço de streaming



Copa do Brasil 2023 - Ceilândia x Santos

Escalação provável

Ceilândia

Henrique; João Afonso, Euller, Everaldo e Wisley; Werick, Geovane e Doglão; Gabriel Guimarães, Milla e João de Deus.

Santos

João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Mendoza; Marcos Leonardo.

Quando será Ceilândia x Santos

Hoje, quinta, 23 de fevereiro (23/02), às 20 horas

Onde será Ceilândia x Santos

Estádio Serejão, em Taguatinga (DF)

