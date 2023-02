Caldense x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Caldense e Cruzeiro se enfrentam hoje, quinta, 23 de fevereiro (23/02), pelo jogo da sétima rodada do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada no Estádio Doutor Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Paulo Pezzolano não contará com o atacante Nikão e o lateral William, que estão se recuperando de lesão. Autor de três gols na última partida, Gilberto começará entre os titulares ao lado de Wesley e Bruno Rodrigues. O recém contratado Matheus Jussa, ex-Fortaleza, foi relacionado pela primeira vez e deve estrear pelo Cruzeiro.

Do outro lado, a Caldense também precisa da vitória nesta quinta-feira, mas com o objetivo de fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Mineiro. Pelo grupo B, a equipe de Poços de Caldas tem apenas quatro pontos somados e não pode mais se classificar. (Com Gazeta Esportiva)



Caldense x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal da TV aberta

canal da TV aberta SporTV: canal da TV fechada

canal da TV fechada Paramount+: Serviço de pay-per-view



Campeonato Mineiro 2023 - Caldense x Cruzeiro

Escalação provável

Caldense

Elisson; Alyson, Sueliton, Patrick e João Victor; Kauê, Kayo e Fabrício; Alsen, Mayco e Erick Salles.

Cruzeiro

Rafael Cabral; Lucas Oliveira, Reynaldo e Neris; Neto Moura, Ian Luccas, Kaiki e Wallisson; Bruno Rodrigues, Gilberto e Wesley.

Quando será Caldense x Cruzeiro

Hoje, quinta, 23 de fevereiro (23/02), às 16h30min

Onde será Caldense x Cruzeiro

Estádio Doutor Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG)

