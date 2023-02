Série A 2023 terá pausas em Datas Fifa; presidente da CBF enaltece

Nesta terça-feira, 14, a CBF definiu a tabela do Campeonato Brasileiro em Conselho Técnico realizado em sua sede, no Rio de Janeiro. O documento foi apresentado aos 20 clubes durante a reunião, que teve a participação do presidente Ednaldo Rodrigues, de nove presidentes de federações envolvidas no campeonato e diretores da entidade.

Desta forma, ficou definido que o Brasileirão 2023 terá início no dia 15 de abril. A principal novidade para este ano é que a competição terá pausas durante os jogos da seleção brasileira nas Datas Fifa. Essa era uma demanda dos clubes, que foi atendida pela CBF.

Além da paralisação do Campeonato Brasileiro, Ednaldo Rodrigues garantiu que os clubes que tiverem atletas convocados terão um intervalo de pelo menos 48 horas entre o fim da Data Fifa e as suas partidas.

“Além dos jogos não serem realizados durante as partidas da seleção brasileira, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e suas partidas”, disse o dirigente.

“Essa é uma antiga demanda dos clubes, que a CBF finalmente vai atender. O futebol brasileiro tem de fazer o que é melhor tanto para seus clubes quanto para a seleção brasileira. A intenção é valorizar nossas competições e o nosso futebol como um todo”, completou.

O Fortaleza será o único representante cearense na edição de 2023 da Série A. O Tricolor estreará contra o Internacional como mandante e encerrará a competição diante do Santos, fora de casa.

