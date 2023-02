São Bernardo x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Bernardo e Corinthians se enfrentam hoje, quinta, 9 de fevereiro (09/02), pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo TNT e no serviço de streaming HBO Max. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto, o técnico Fernando Lázaro ainda não poderá contar com os retornos de Yuri Alberto e Maycon, que, agora, estão em transição e fazem treinamento parcial no gramado. Pode ser que a dupla esteja à disposição para enfrentar a Portuguesa, no domingo.

Além deles, Renato Augusto também não viajará ao ABC. Ele ficará para controle de carga e, portanto, é ausência confirmada no duelo.

Para o jogo, o treinador terá o retorno de Léo Jabá, que ficou de fora da última rodada. Vale lembrar que ele foi formado nas categorias de base do Timão. No ano passado, no último encontro entre as equipes, o Timão saiu com o resultado positivo: 3 a 0, com gols marcados por Róger Guedes (dois) e Willian (de pênalti). (Com Gazeta Esportiva)



São Bernardo x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo HBO MAX: serviço de streaming

Campeonato Paulista 2023 - São Bernardo x Corinthians

Escalação provável

São Bernardo

Alex Alves; Jeferson, Salustiano, Romércio e Arthur Henrique; Rafael Vaz, Rodrigo Souza e Felipe Marques; Barletta, Vitinho e João Carlos. Técnico: Marcio Zanardi.

Corinthians

Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz (Fausto), Giuliano e Adson; Róger Guedes e Júnior Moraes (Romero). Técnico: Fernando Lázaro.

Quando será São Bernardo x Corinthians

Hoje, quinta, 9 de fevereiro (09/02), às 21h30min

Onde será São Bernardo x Corinthians

Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

