Palmeiras x Inter de Limeira ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentam hoje, quinta, 9 de fevereiro (09/02), pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no canal do Youtube do Paulistão. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O time alviverde deverá ter força máxima para a partida. A única baixa do técnico Abel Ferreira é o goleiro reserva Marcelo Lomba, com uma fratura no dedo. A tendência é que o treinador dê sequência à mesma escalação que bateu o Peixe no último domingo.

O técnico Pintado contará com a volta do zagueiro Leandro Silva, suspenso na última rodada pelo terceiro cartão amarelo. No comando de ataque, Jonathas, recuperado de desconforto muscular, disputa a titularidade com Chrigor. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Inter de Limeira ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere : Serviço de Pay-per-view

: Serviço de Pay-per-view Paulistão: Canal do Youtube

Campeonato Paulista 2023 - Palmeiras x Inter de Limeira

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick.

Inter de Limeira

Léo Vieira; Léo Duarte, Leandro Silva, João Paulo e Zé Mário; Claudinei, Uillian Correia e Matheus Oliveira; Iago Teles, Everton Brito e Jonathas (Chrigor).

Quando será Palmeiras x Inter de Limeira

Hoje, quinta, 9 de fevereiro (09/02), às 19h30min

Onde será Palmeiras x Inter de Limeira

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

