Juventude x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Juventude e Grêmio se enfrentam hoje, quinta, 9 de fevereiro (09/02), pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Grêmio busca continuar com os 100% de aproveitamento na competição e tem na ótima fase do atacante Luís Suarez a esperança de conquistar os três pontos fora de casa. Em sua última partida, o Imortal recebeu o Aimoré na Arena do Grêmio e venceu com tranquilidade, por 3 a 0, com dois gols do centroavante uruguaio.

Enquanto isso, o Juventude amarga a oitava colocação na competição, com seis pontos e apenas uma vitória em cinco jogos. A equipe que foi rebaixada no Campeonato Brasileiro de 2022 ainda tem esperanças de se classificar para o mata-mata do Estadual, mas enfrenta um grande desafio recebendo o Grêmio em seus domínios. (Com Gazeta Esportiva)



Juventude x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de pay-per-view



Campeonato Gaúcho 2023 - Juventude x Grêmio

Escalação provável

Juventude

Pegorari; Daniel Guedes, Danilo Boza, Felipe Guedes e Guilherme Guedes; Jadson, Wesley, Mandaca e Fernando Boldrin; David e Daniel Cruz.

Grêmio

Brenno; Fabio, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo e Ferreira; Luis Suárez.

Quando será Juventude x Grêmio

Hoje, quinta, 9 de fevereiro (09/02), às 19h30min

Onde será Juventude x Grêmio

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

