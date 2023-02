Ex-esposa de Daniel Alves volta a defender jogador: "Ele seria incapaz de desonrar uma mulher"

Dinorah Santana, ex-esposa de Daniel Alves, saiu em defesa do jogador mais uma vez. Segundo ela, o atleta, que foi acusado de agressão sexual e preso preventivamente, seria "incapaz de desonrar uma mulher".

"Não acreditamos no que está acontecendo. É incrível. Nem no pior pesadelo poderíamos imaginar algo assim. Nós não estamos bem. Está ficando muito complicado a cada dia que passa. Eles estão condenando Dani anteriormente, sem ter sido julgado. Dani seria incapaz de desonrar uma mulher", iniciou, em entrevista ao jornal Sport.

"Fui casada com Dani durante 10 anos e nos conhecemos há 22. Todo mundo sabe quem ele é e também sabe que não seria capaz de fazer essas coisas. A situação dói muito", completou.

Dinorah, que também é ex-sócia de Daniel Alves, tem dois filhos com o jogador e revelou que irão se mudar para Barcelona. Ela não vê que as acusações feitas na mídia sejam verdadeiras e que muitas ficam fora de contexto.

"Todos julgam pelas informações geradas na imprensa, que não são inteiramente verdadeiras. E cada um faz seu próprio julgamento. Os fatos serão conhecidos por juízes, advogados… A situação é julgada pelo que foi ouvido, mas ninguém tem acesso a prova do que realmente aconteceu", concluiu.

A ex-esposa do jogador disse que não falou ainda com Daniel, que, de acordo com ela, não está "receptivo e disposto a ver as pessoas na prisão".

No último domingo, o jogador recebeu a visita de sua atual esposa, Joana Sanz. A modelo de 29 anos foi ao Centro Penitenciário Brians 2 e conversou com o atleta por cerca de 50 minutos.

Entenda o caso

Daniel Alves foi preso preventivamente no dia 20 de janeiro após prestar depoimento voluntariamente à polícia de Barcelona, na Espanha, por uma acusação de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate local, chamada Sutton, em 30 de dezembro de 2022.

As autoridades catalãs informaram que o jogador deve permanecer detido até que ocorra o julgamento do caso, ainda sem data definida. Mais tarde no mesmo dia da prisão, o Pumas, do Méxco, anunciou a rescisão contratual do lateral de 39 anos de idade.

A juíza do processo, Maria Concepción Canton Martín, ordenou prisão preventiva sem fiança de Daniel Alves, a pedido do Ministério Público. Foi ela quem ouviu todos os depoimentos (da denunciante, de Daniel e de um amigo do atleta que estava presente na boate) e teve acesso às provas apresentadas pela jovem.

Daniel Alves nega todas as acusações, mas mudou ao menos três vezes sua versão dos fatos. A advogada da vítima informou que Daniel não usou camisinha e que sua cliente passou por tratamento para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

