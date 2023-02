Nova Iguaçu x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam hoje, terça, 7 de fevereiro (07/02), pela sétima rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 21h10min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no canal de TV a cabo Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para encarar o Laranja, Barbieri não poderá contar com o volante Rodrigo, que recebeu o terceiro amarelo na vitória sobre o Resende e está suspenso. Já Nenê, que se recupera de uma lesão na panturrilha, deve continuar fora, com Alex Teixeira como titular.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Goleado pelo Flamengo na terceira rodada, o Nova Iguaçu vem se recuperando na competição e não perdeu nos últimos três jogos. De lá para cá, empatou com o Audax, venceu o Bangu e empatou com o Botafogo na rodada passada. O time de Carlos Vítor está em décimo lugar na tabela, com seis pontos em igual número de jogos. (Com Gazeta Esportiva)



Nova Iguaçu x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Band : canal de TV aberta

: canal de TV aberta Bandsports: canal de TV a cabo

Campeonato Carioca 2023 - Nova Iguaçu x Vasco

Escalação provável

Nova Iguaçu

Anderson Max, Léo Fernandes, Matheus Alves, Gabriel Pinheiro e Bruninho; Paulo Henrique, Gustavo Nicola e Ícaro; Andrey Dias, Nathan Palafoz e Andrezinho.

Vasco

Ivan, Puma, Miranda, Léo e Piton; De Luca, Jair e Alex Teixeira (Nenê); Gabriel Pec, Pedro Raul e Figueiredo.

Quando será Nova Iguaçu x Vasco

Hoje, terça, 7 de fevereiro (07/02), às 21h10min

Onde será Nova Iguaçu x Vasco

Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Tags