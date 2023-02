Cruzeiro x Pouso Alegre ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam hoje, terça, 7 de fevereiro (07/02), pela quarta rodada do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o duelo contra o Pouso Alegre, o Cruzeiro terá a volta do volante Wallison, que foi poupado na última rodada, e do atacante Matheus Davó, que estava suspenso. O novo reforço GIlberto estará à disposição, mas deve começar entre os reservas.

Na terceira colocação do Grupo A, o Pouso Alegre possui os mesmos 4 pontos do Cruzeiro e espera se aproximar do Atlético-MG, líder do seu grupo. A equipe comandada por Eugênio Souza não terá o zagueiro Vischi, expulso na última partida, mas contará com o retorno de Amarildo no ataque, que já cumpriu sua suspensão no jogo anterior. (Com Gazeta Esportiva)



Cruzeiro x Pouso Alegre ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Campeonato Mineiro 2023 - Cruzeiro x Pouso Alegre

Escalação provável

Cruzeiro

Rafael Cabral; Wesley Gasolina, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Bilu; Wallisson, Neto Moura e Ian Lucas; Wesley, Nikão e Bruno Rodrigues.

Pouso Alegre

Marangoni; Igor Martins, Ernande de Sá, Heitor Pereira e Gabriel da Silva; Igor Pereira, Carlos Guilherme e Christian Savio; Amarildo, MInho e Ingro Marreiros.

Quando será Cruzeiro x Pouso Alegre

Hoje, terça, 7 de fevereiro (07/02), às 21h30min

Onde será Cruzeiro x Pouso Alegre

Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

