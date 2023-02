Flamengo e Al Hilal jogam hoje, terça-feira (7/02/23), pela semifinal do Mundial de Clubes; veja onde assistir ao vivo, horário e provável escalação

Flamengo enfrenta o Al Hilal hoje, terça-feira, 7 de fevereiro (7/2), pela semifinal do Mundial de Clubes 2023. O jogo começa às 16 horas (horário de Brasília) e será no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos.

Quem vencer a partida garante vaga na final da competição. O outro finalista sairá da partida entre Real Madrid e Al Ahly. A final acontece no sábado, 11 de fevereiro (11/2), às 16h (horário de Brasília).

Flamengo x Al Hilal ao vivo no Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo

Rede Globo: canal aberto

canal aberto SporTV: canal por assinatura

canal por assinatura Cazé TV: canal no YouTube

COMO assistir à Cazé TV no YouTube e na Twitch

Flamengo x Al Hilal ao vivo no Mundial de Clubes: dia, horário e local

Hoje, 7 de fevereiro (7/2), às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos.

Flamengo ao vivo no Mundial de Clubes: provável escalação

Santos, Matheuzinho (Varela), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

